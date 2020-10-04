«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» обыграло «Краснодар» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Болотенков (Москва).
Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Вячеслав Грулёв. На 57-й минуте преимущество московского клуба увеличил Даниил Лесовой, которому ассистировал Грулёв.
«Динамо», набрав 17 очков, вышло на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (15) — на 8-м месте. Лидером турнира является «Зенит» (21).
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