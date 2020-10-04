Игроки «Наполи» отправлены домой. В эти минуты начинается их матч с «Ювентусом»

«Ювентус» готов выйти на поле домашнего стадиона «Альянц», чтобы сыграть с «Наполи». Однако футболисты гостевой команды сейчас находятся в Неаполе, их отправили по домам, сообщает Football Italia.



20 человек, из которых 16 игроков, находятся в изоляции. Завтра неаполитанцы переедут на тренировочную базу в Кастель-Вольтурно.

На поле стадиона «Альянц» в Турине всё готово к проведению матча 3-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи», несмотря на отсутствие гостей. Игроки «Ювентуса» и судьи находятся на поле, на трибунах есть болельщики.

Ранее «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи», тогда как гостевая команда не объявила свой список игроков. Матч, судя по всему, не будет сыгран из-за случаев заражения коронавирусом в «Наполи» и запрета местных органов здравоохранения на приезд неаполитанской команды.