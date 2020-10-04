Мурад Мусаев — о поражении от «Динамо»: у «Краснодара» не было ни ресурсов, ни сил

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (0:2).
«Трудная игра, не могли рассчитывать на нескольких футболистов, плюс тяжёлый график. Если бы зашли во второй тайм с равным счётом, было бы больше шансов. «Динамо» любит контратаковать. А у нас не было ни ресурсов, ни сил. Полноценного тренировочного процесса во время перерыва не получится. Большая группа игроков уезжает в сборную.
Что касается трансферов, большого количества приобретений не будет. Возможно, к нам присоединится один футболист.
Для «Динамо» было очень важно обыграть команду, попавшую в Лигу чемпионов. Не думаю, что сыграл фактор тренера. Им важно было реабилитироваться», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 4 октября 2020
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