Президент «Ювентуса» прокомментировал неявку игроков «Наполи» на матч

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением о ситуации с проведением матча 3-го тура Серии А с «Наполи».

«Нам нужна ясность. Есть протоколы, согласно которым очень понятно, как действовать в таких ситуациях. Можно было предугадать, что после матча с «Дженоа» в составе «Наполи» будет один или два случая коронавируса.

Заявление Де Лаурентиса заключалось в том, чтобы перенести матч, и это просьба — вполне в рамках регламента. Однако есть некоторые очень конкретные правила, и мы все должны их придерживаться. В любой сфере есть свои правила, и если мы им не следуем, это ошибка не только профессионалов, но и обычных граждан", — цитирует Аньелли Football Italia.

Ранее «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи», тогда как гостевая команда не объявила свой список игроков. Матч, судя по всему, не будет сыгран из-за случаев заражения коронавирусом в «Наполи» и запрета местных органов здравоохранения на приезд неаполитанской команды.