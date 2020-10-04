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Тренер «Динамо»: закономерно победили, мы были лучше, чем «Краснодар»

Тренер «Динамо»: закономерно победили, мы были лучше, чем «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Александр Кульчий прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Ребята сыграли здорово. Как мы и договаривались, агрессивно шли в отбор. Закономерно победили, были лучше, чем «Краснодар».

Я постарался найти какие-то слова. Понятно, что такие события произошли в команде – уход главного тренера. Здесь больше заслуг ребят. Тренеры приходят и уходят, а ребята и клуб будут всегда. Игроки понимают, что они выходят на поле и делают результат.

Спасибо болельщикам, они гнали нас вперёд. Атмосфера шикарная.

Думаю, гол Грулёва придаст ему уверенности. Такие моменты – хлеб для нападающего. Лесовой тоже забил прекрасный гол. Грулёв – лучший? Вся команда лучшая, но Слава тоже молодец.

Комличенко и Грулёв оба хорошо выглядели. Но здесь тренеру приходится делать выбор. Посчитал, что будет лучше, если выйдет Слава, а во втором тайме Коля. У Комличенко не получилось забить, но он хорошо вышел и имел полумомент для гола.

Эмоции никогда не заканчиваются. После победы настроение всегда хорошее. Да, вчера произошла осечка, зато оставили голы на сегодняшний матч.

Я или Бувач принимал решения по заменам? Мы обсуждали до игры плановые замены. Но решение по заменам – моё», — передаёт слова Кульчего корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

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