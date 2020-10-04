«Астон Вилла» после первого тайма громит «Ливерпуль» со счётом 4:1

«Астон Вилла» после первого тайма громит «Ливерпуль» со счётом 4:1 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживает матч бригада арбитров под руководством Мартина Аткинсона, ассистируют судьи на линиях Константин Хатцидакис и Ричард Уэст.

Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш.

На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша.

На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах.

Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн.

На 39-й минуте счёт до крупного довёл Уоткинс с передачи Махмуда Хассана.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль».