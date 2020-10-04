«Бавария» согласовала трансфер Дугласа Косты

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста вернётся в мюнхенскую «Баварию», утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, клубы достигли соглашение по аренде футболиста. «Бавария» решила вернуть Косту после того, как сорвалась сделка по аренде полузащитника лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Коста выступал за «Баварию» с 2015 по 2017 год. В составе мюнхенского клуба хавбек дважды становился чемпионом Германии.

Коста перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Баварии» на правах аренды за € 6 млн. Через год итальянский клуб выкупил трансфер футболиста за € 40 млн. В нынешнем сезоне 30-летний Коста провёл два матча в чемпионате Италии, проведя на поле в общей сложности 40 минут и не отметился результативными действиями.