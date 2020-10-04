Смольников и Комличенко вызваны в сборную России вместо Петрова и Смолова

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников и форвард «Динамо» Николай Комличенко получили вызов в сборную России.



«Сергей Петров и Фёдор Смолов не прибудут в расположение сборной команды из-за полученных небольших мышечных повреждений. Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб «Краснодара» и «Локомотива».



Вместо Петрова и Смолова в сборную вызваны Игорь Смольников из «Краснодара» и Николай Комличенко из «Динамо», — сообщает пресс-служба сборной.

«Чемпионат» первым сообщил, что Комличенко был вызван в сборную вместо Смолова, который получил повреждение на тренировке и не попал в заявку на матч «Локомотива» с «Химками» (2:1).