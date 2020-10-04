Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Магомед Даудов: «Ахмат» был ближе к победе, чем «Рубин»

Магомед Даудов: «Ахмат» был ближе к победе, чем «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал ничейный результат матч 10-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:1).

«Дорогие друзья! Матч 10-го тура Премьер-лиги между нашей командой «Ахматом» и казанским «Рубином» завершился вничью со счётом 1:1. Игра состоялась в столице Татарстана. Команды показали интересный футбол. Наши футболисты были ближе к победе, создав много моментов. Благодарен каждому за самоотдачу и стремление выиграть. Ничья на выезде с «Рубином» результат удовлетворительный. Наступает пауза в чемпионате в связи с играми сборных. Необходимо восстановиться и провести хорошую подготовительную работу к последующим играм чемпионата и Кубка России», — написал Даудов в своём «инстаграме».

Даудов: победы «Ахмата» радуют героя России Рамзана Ахматовича Кадырова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020