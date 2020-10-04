Магомед Даудов: «Ахмат» был ближе к победе, чем «Рубин»
Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал ничейный результат матч 10-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:1).
«Дорогие друзья! Матч 10-го тура Премьер-лиги между нашей командой «Ахматом» и казанским «Рубином» завершился вничью со счётом 1:1. Игра состоялась в столице Татарстана. Команды показали интересный футбол. Наши футболисты были ближе к победе, создав много моментов. Благодарен каждому за самоотдачу и стремление выиграть. Ничья на выезде с «Рубином» результат удовлетворительный. Наступает пауза в чемпионате в связи с играми сборных. Необходимо восстановиться и провести хорошую подготовительную работу к последующим играм чемпионата и Кубка России», — написал Даудов в своём «инстаграме».
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