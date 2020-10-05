Клопп: когда пропускаешь семь, сложно сказать, что счёт мог быть 7-7
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча с «Астон Виллой» (2:7).
«Да, я могу поверить в то, что произошло. Я это видел. Прежде всего, нужно сказать, что „Вилла“ очень хорошо справилась. Они были в отличной физической форме, очень умны и нацелены на победу, мы — нет.
У нас были отличные шансы, которые мы не использовали. Но, когда ты пропускаешь семь, я не уверен, что ты можешь сказать, что могло быть 7-7. Мы допустили слишком много ошибок, и, очевидно, они были критическими. Всё началось с первого гола, и в эпизодах с голами мы серьёзно ошибались. Теряли мячи не там, где это можно делать, и не защищались должным образом. Каждый потерянный мяч приводил к контратаке", — цитирует Клоппа BBC.
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2
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