Клопп: когда пропускаешь семь, сложно сказать, что счёт мог быть 7-7

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча с «Астон Виллой» (2:7).

«Да, я могу поверить в то, что произошло. Я это видел. Прежде всего, нужно сказать, что „Вилла“ очень хорошо справилась. Они были в отличной физической форме, очень умны и нацелены на победу, мы — нет.

У нас были отличные шансы, которые мы не использовали. Но, когда ты пропускаешь семь, я не уверен, что ты можешь сказать, что могло быть 7-7. Мы допустили слишком много ошибок, и, очевидно, они были критическими. Всё началось с первого гола, и в эпизодах с голами мы серьёзно ошибались. Теряли мячи не там, где это можно делать, и не защищались должным образом. Каждый потерянный мяч приводил к контратаке", — цитирует Клоппа BBC.