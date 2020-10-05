«Ливерпуль» и «МЮ» впервые пропустили 6 и более мячей в один день

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» установили совместный антирекорд: команды впервые пропустили по шесть и более мячей в своих играх в один день.

«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».



Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш. На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша. На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах. Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн.



На 39-й минуте счёт до крупного довёл Уоткинс с передачи Махмуда Хассана. В начале второго тайма пятый гол забил Росс Баркли с паса Грилиша. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Через несколько минут очередной гол в ворота «Ливерпуля» забил Джек Грилиш с передачи Уоткинса. На 75-й минуте Грилиш оформил дубль с паса Макгинна.



Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6. Счёт был открыт в начале встречи — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый. Через пару минут равновесие восстановил Тангай Н'Домбеле. На 7-й минуте гостей вывел вперёд Сон Хын Мин, которому ассистировал Гарри Кейн. На 28-й минуте манкунианцы остались вдесятером из-за удаления Антони Марсьяля. Вскоре ещё один гол в ворота «Манчестер Юнайтед» забил Сон Хын Мин, который оформил дубль с передачи Сержа Орье. В начале второго тайма пятый гол забил Орье с паса Пьера-Эмиля Хёйбьерга. На 79-й минуте окончательный счёт установил Кейн, забив гол пенальти.