Гендузи близок к переходу в «Герту»
Французский полузащитник лондонского «Арсенала» Маттео Гендузи близок к переходу в берлинскую «Герту», сообщает Goal.com.
В данный момент немецкий клуб ведёт с «Арсеналом» переговоры об аренде хавбека до конца текущего сезона. При этом, сделка не будет подразумевать возможность выкупа. Ранее стало известно об интересе к Гендузи со стороны английского «Манчестер Юнайтед», испанской «Валенсии» и французского «Лиона».
Гендузи перешёл в «Арсенал» из «Лорьяна» в 2018 году. В составе лондонского клуба он завоевал Кубок Англии в сезоне-2019/2020. В составе «канониров» он провел 82 матча, забил один гол и сделал пять результативных передач.
Трансферное окно в Германии закроется 5 октября в 23:59 по центральноевропейскому времени.
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