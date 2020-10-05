Рашфорд извинился перед болельщиками «МЮ» за разгром от «Тоттенхэма»
Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд опубликовал в «твиттере» пост, в котором принёс извинения болельщикам своей команды за разгромное поражение в матче четвёртого тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» со счётом 1:6.
«В первую очередь я фанат «Юнайтед». Это моя команда, и я очень горд тем, что ношу её футболку. Я не ищу для насоправданий. Мы просто были недостаточно хороши, и я прощу извинения у каждого болельщика команды по всему миру. Вы заслуживаете большего.
Я мог не заходить в соцсети сегодня, но вы заслужили комментарии от меня во время взлётов и падений, я не прячусь. Я чувствую себя ужасно, но обещаю, что мы станем лучше», — написал Рашфорд.
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