«Ливерпуль» — первый за 67 лет чемпион Англии, пропустивший семь мячей в одном матче

«Ливерпуль» стал первым действующий чемпионом Англии за последние 67 лет, который пропустил семь мячей в одном матче, сообщает Gracenote Live.

«Красные» уступили «Астон Вилле» со счётом 2:7 в матче четвёртого тура АПЛ. В последний раз действующий обладатель «золота» АПЛ пропускал семь мячей в сентябре 1953 года — лондонский «Арсенал» уступил «Сандерленду» со счётом 1:7.

Счёт в матче «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш. На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша. На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах. Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн.



На 39-й минуте счёт до крупного довёл Уоткинс с передачи Махмуда Хассана. В начале второго тайма пятый гол забил Росс Баркли с паса Грилиша. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Через несколько минут очередной гол в ворота «Ливерпуля» забил Джек Грилиш с передачи Уоткинса. На 75-й минуте Грилиш оформил дубль с паса Макгинна.