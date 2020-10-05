«Ливерпуль» — первый за 67 лет чемпион Англии, пропустивший семь мячей в одном матче

«Ливерпуль» стал первым действующий чемпионом Англии за последние 67 лет, который пропустил семь мячей в одном матче, сообщает Gracenote Live.
«Красные» уступили «Астон Вилле» со счётом 2:7 в матче четвёртого тура АПЛ. В последний раз действующий обладатель «золота» АПЛ пропускал семь мячей в сентябре 1953 года — лондонский «Арсенал» уступил «Сандерленду» со счётом 1:7.
Счёт в матче «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш. На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша. На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах. Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн.
На 39-й минуте счёт до крупного довёл Уоткинс с передачи Махмуда Хассана. В начале второго тайма пятый гол забил Росс Баркли с паса Грилиша. На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино. Через несколько минут очередной гол в ворота «Ливерпуля» забил Джек Грилиш с передачи Уоткинса. На 75-й минуте Грилиш оформил дубль с паса Макгинна.
- 5 октября 2020
-
03:45
-
03:28
-
03:18
-
03:05
-
02:43
-
02:31
-
01:56
-
01:36
-
00:59
-
00:55
-
00:31
-
00:28
-
00:20
-
00:09
-
00:03
- 4 октября 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:26
-
23:18
-
23:14
-
23:09
-
23:04
-
22:51
-
22:48
-
22:47
-
22:38
-
22:26
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
22:10
-
22:10
-
22:07
-
22:01