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Алисон выбыл из-за травмы на неопределённый срок

Алисон выбыл из-за травмы на неопределённый срок
Футбол / Англия 0

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме основного вратаря команды Алисона. По словам Клоппа, точные сроки восстановления голкипера пока неизвестны.

«Вчера на тренировке случился инцидент — два футболиста врезаются друг в друга, один встаёт, второй — нет. Алисон Бекер был тем, кто не встал. Итак, на данный момент мы не знаем со стопроцентной точностью, когда он будет в строю. Очень надеемся, что это произойдёт очень быстро. Я почти уверен, что он не сыграет за сборную Бразилии в ближайших матчах, — сказал Клопп в интервью официальному сайту „Ливерпуля“.

Алисон не сможет принять участие в матчах сборной Бразилии в квалификации чемпионата мира 2022 гоад с Боливией и Перу.

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