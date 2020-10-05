«Рубин» сделал предложение по трансферу египетского полузащитника

«Рубин» хочет осуществить трансфер египетского полузащитника «Эль-Гуны» Ахмеда Хамди.

«Я получил предложение от российского «Рубина» 30 сентября. Однако, руководство «Эль-Гуны» попросило меня подождать окончания матча с «Тантой» из-за нашего сложного положения в лиге. Надер Шавки (глава компании Eleven 11, управляющей клубом, прим., — «Чемпионата») пообещал, что мы обсудим это предложение, но затем он исчез. Потом он написал мне, что поговорит с агентами российского клуба, но снова исчез. Мне нужен ответ, будь то да или нет. «Рубин» сделал «Эль-Гуне» официальное предложение – аренда на сезон с правом выкупа. Приближается крайний срок регистрации, и до сих пор Шавки мне не отвечает. Я очень расстроен обращением со мной совета директоров клуба. Они относятся ко мне как к ребенку», — приводит слова Хамди Kingfut.

В сезоне-2019/20 Хамди провёл за «Эль-Гуну» 22 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.