Деян Ловрен вступил в перепалку с болельщиками «Ливерпуля» в комментариях в «Твиттере»

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, выступающий за «Зенит», после разгрома мерсисайдцев в матче с «Астон Виллой» вступил в перепалку с болельщиками красных.

Напомним, сперва Ловрен обратился к болельщикам «Ливерпуля», призвав не винить в поражении одного или двух футболистов. Однако, ряд фанатов в комментариях под постом в «Твиттере» стали критиковать голкипера мерсисайдцев Адриана.

— Болельщик: Ловрен определённо называет Адриана испанским чудом

-Ловрен: А про профессиональный футбол ты понятия не имеешь. Играйте в FIFA и судите

— Болельщик: Деян, просто заткнись. То, что ты ушёл, не означает, что можешь начать говорить за других.

— Ловрен – Кто ты такой?

— Болельщик: Адриан стоил нам много. Я ненавидел его с прошлогодних игр, до того, как он действовал как псих в Лиге чемпионов.

— Ловрен: Просто поддержите кого-нибудь

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш. На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша. На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах. Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн.