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Зинедин Зидан: у «Реала» три победы и ничья. О чём я ещё могу просить?

Зинедин Зидан: у «Реала» три победы и ничья. О чём я ещё могу просить?
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче пятого тура испанской Примеры с «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Это футбол. Есть соперник, у которого были хорошие моменты. Мы хорошо начали первый тайм, а в начале второго мы смогли забить второй гол и провести другую игру. Чтобы победить, нужно страдать. У них были свои моменты во втором тайме, но это нормально. Мы должны гордиться тем, что сделали ребята, мы только начали. У нас три победы и ничья, о чём ещё я могу попросить", — приводит слова Зидана Marca.

«Реал» набрал 10 очков в четырёх матчах и возглавил турнирную таблицу Примеры. «Леванте» (3) занимает 18-ю строчку в таблице.

«Реал» обыграл «Леванте» и возглавил таблицу Примеры
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