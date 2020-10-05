Неявка «Наполи» на матч с «Юве», разгромные поражения «Ливерпуля» и «МЮ». Главное к утру

Разгромные поражения «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, «Наполи» не приехал на матч с «Ювентусом», Кузяев и Зе Луиш могут перейти в «Локомотив» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Судья остановил матч «Ювентус» — «Наполи». Гостей ждали 45 минут, они не приехали.

2. Далер Кузяев подписал контракт с «Локомотивом».

3. Карпин: спросил у судьи, почему тот улыбается. Он показал красную.

4. «Локомотив» согласовал условия личного контракта с бывшим игроком «Спартака» Зе Луишем.

5. «Хорошо, брат». Джокович по-русски обратился к Хачанову перед их матчем на «Ролан Гаррос».

6. Антон Заболотный забил гол ударом через себя в матче с «Ростовом».

7. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:1.

8. «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2.