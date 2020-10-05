Неявка «Наполи» на матч с «Юве», разгромные поражения «Ливерпуля» и «МЮ». Главное к утру

Разгромные поражения «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, «Наполи» не приехал на матч с «Ювентусом», Кузяев и Зе Луиш могут перейти в «Локомотив» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Судья остановил матч «Ювентус» — «Наполи». Гостей ждали 45 минут, они не приехали.
2. Далер Кузяев подписал контракт с «Локомотивом».
3. Карпин: спросил у судьи, почему тот улыбается. Он показал красную.
4. «Локомотив» согласовал условия личного контракта с бывшим игроком «Спартака» Зе Луишем.
5. «Хорошо, брат». Джокович по-русски обратился к Хачанову перед их матчем на «Ролан Гаррос».
6. Антон Заболотный забил гол ударом через себя в матче с «Ростовом».
7. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:1.
8. «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2.
- 5 октября 2020
-
08:21
-
07:57
-
06:51
-
06:31
-
06:00
-
04:55
-
04:44
-
04:34
-
04:02
-
03:45
-
03:28
-
03:18
-
03:05
-
02:43
-
02:31
-
01:56
-
01:36
-
00:59
-
00:55
-
00:31
-
00:28
-
00:20
-
00:09
-
00:03
- 4 октября 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:26
-
23:18
-
23:14
-
23:09
-
23:04
-
22:51
-
22:48
-
22:47