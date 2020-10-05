Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн попал в сферу интересов «Фулхэма»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может вернуться в чемпионат Англии, сообщает Daily Mail.
По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Фулхэм». Основной трансферной целью клуба является игрок «Челси» Рубен Лофтус-Чик.
В октябре прошлого года сообщалось, что Норманн стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Со способностями хавбека хорошо знаком главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, с которым он работал в «Мольде».
Норманн перешёл в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтон энд Хоув Альбион». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний норвежец провёл 23 матча в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. В нынешнем сезоне РПЛ на его счету гол и результативная передача в 9 матчах.
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