Источник: Депай и Гарсия сегодня пройдут медосмотр для «Барселоны»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай и защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия сегодня, 5 октября, пройдут медосмотр перед трансфером в «Барселону», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».



По информации источника, сине-гранатовые заплатят французам € 25 млн за Депая. Английский клуб получит за Гарсию € 15 млн плюс бонусы, с испанцем будет подписан контракт на пять лет.



Мемфис Депай перешёл в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В сезоне-2019/2020 игрок вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Франции 26-летний форвард провёл за «Лион» 6 матчей, забил 4 мяча.



Эрик Гарсия является воспитанником «Барселоны». В 2016 году он перебрался в систему «Манчестер Сити» за € 1,7 млн, выступая за команды «горожан» U17 и U23. В прошедшем сезоне 19-летний защитник провёл за английский клуб 25 встреч во всех турнирах и дебютировал за основную команду сборной Испании.

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