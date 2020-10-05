Источник: Депай и Гарсия сегодня пройдут медосмотр для «Барселоны»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай и защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия сегодня, 5 октября, пройдут медосмотр перед трансфером в «Барселону», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, сине-гранатовые заплатят французам € 25 млн за Депая. Английский клуб получит за Гарсию € 15 млн плюс бонусы, с испанцем будет подписан контракт на пять лет.
Мемфис Депай перешёл в «Лион» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. В сезоне-2019/2020 игрок вместе с командой дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Франции 26-летний форвард провёл за «Лион» 6 матчей, забил 4 мяча.
Эрик Гарсия является воспитанником «Барселоны». В 2016 году он перебрался в систему «Манчестер Сити» за € 1,7 млн, выступая за команды «горожан» U17 и U23. В прошедшем сезоне 19-летний защитник провёл за английский клуб 25 встреч во всех турнирах и дебютировал за основную команду сборной Испании.
- 5 октября 2020
-
10:05
-
09:53
-
09:41
-
09:37
-
09:28
-
09:00
-
08:38
-
08:21
-
07:57
-
06:51
-
06:31
-
06:00
-
04:55
-
04:44
-
04:34
-
04:02
-
03:45
-
03:28
-
03:18
-
03:05
-
02:43
-
02:31
-
01:56
-
01:36
-
00:59
-
00:55
-
00:31
-
00:28
-
00:20
-
00:09
-
00:03
- 4 октября 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:26