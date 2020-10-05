«Ювентус» согласовал переход Федерико Кьезы. Сегодня игрок пройдёт медосмотр

Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и ряд других изданий.
Туринский клуб арендует 22-летнего футболиста на два года с опцией последующего выкупа. За первый год аренды бьянконери заплатят € 2 млн, а за второй – € 8 млн. Сумма потенциального выкупа составляет € 40 млн плюс € 10 млн в виде бонусов. Кьеза пройдёт медицинский осмотр сегодня, 5 октября, в день закрытия трансферного окна в Италии.
При этом «Ювентус» будет обязан подписать Федерико на постоянной основе в случае выполнения одного из следующих условий: команда финиширует в топ-4 чемпионата Италии; Кьеза проводит как минимум 60 процентов матчей, в которых проводит на поле не менее 30 минут; он забивает 10 голов; он отдаёт 10 результативных передач.
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