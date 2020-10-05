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Хавбек «Милана» Лаксальт, которого сватали в российские клубы, должен перейти в «Селтик»

Хавбек «Милана» Лаксальт, которого сватали в российские клубы, должен перейти в «Селтик»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт с большой вероятностью продолжит карьеру в Шотландии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, 27-летний футболист должен в ближайшее время перейти в «Селтик» на правах аренды. При этом не уточняется, будет ли договор предусматривать опцию выкупа.

Ранее появлялась информация об интересе к Лаксальту со стороны ряда российских клубов. В частности, минувшим летом сообщалось, что Диего может перебраться в «Локомотив» в рамках сделки по переходу хавбека Алексея Миранчука в «Милан». Российский игрок в итоге оказался в «Аталанте».

Лаксальт начинал карьеру на родине, а в 2012 году перешёл в «Интер». За три года в клубе он трижды уходил в аренду – в «Болонью», «Эмполи» и «Дженоа». В стан генуэзцев он в итоге перебрался на постоянной основе, а в 2018 году его купил «Милан». В прошлом сезоне Диего играл на правах аренды за «Торино».

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