Никола Калинич, которым интересовался «Локомотив», подпишет контракт с «Вероной»

Нападающий мадридского «Атлетико» Никола Калинич перейдёт в «Верону», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».



По информации источника, 32-летний хорватский форвард подпишет соглашение с итальянским клубом на два года. Сегодня, 5 октября, Калинич прибудет на медосмотр. Напомним, игроком также интересовался московский «Локомотив».



Калинич пополнил ряды «матрасников» в 2018 году, когда перешёл из «Милана» за € 14,5 млн. В составе мадридского клуба форвард сыграл 24 матча, забил четыре гола и сделал результативную передачу. Последний сезон нападающий выступал в «Роме» на правах аренды. Никола провёл 19 встреч, забил пять голов и отдал две результативные передачи.



Нападающий выступает за сборную Хорватии с 2008 года. Игрок провёл за национальную команду 42 матча и забил 15 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в € 5,5 млн.

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