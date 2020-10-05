«Лидс» согласовал восьмой переход за это трансферное окно

«Лидс Юнайтед» продолжает свою трансферную кампанию, несмотря на уже стартовавший сезон.
Как сообщает Sky Sports, «павлины» согласовали переход нападающего «Ренна» Рафаэла Диаса Беллоли, известного также как Рафинья. 23-летний бразильский футболист присоединится к английской команде на правах аренды. Ожидается, что уже сегодня, 5 октября, он пройдёт медицинское обследование.
Для «Лидса» это усиление станет уже восьмым в это трансферное окно. Ранее команду пополнили нападающий Родриго Морено из «Валенсии», защитник Диего Льоренте из «Реала Сосьедад», защитник Робин Кох из «Фрайбурга», вратарь Иллан Меслье из «Лорьена» и форвард Джо Джелхардт из «Уигана». Также клуб арендовал полузащитника Джека Харрисона из «Манчестер Сити» и выкупил у «Вулверхэмптона» контракт вингера Элдера Кошты.
Рафинья защищает цвета «Ренна» с прошлого года, а ранее выступал в Португалии за лиссабонский «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также играл за бразильский клуб «Аваи». В нынешнем сезоне форвард провёл 6 матчей в чемпионате Франции и забил 1 гол.
- 5 октября 2020
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