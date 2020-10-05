Антон Шунин — о матче с «Краснодаром»: победа наша, и это по делу

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал исход матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).



«Все в команде бились и отдавались на сто процентов. Победа наша, и это по делу. Поддержка болельщиков была для нас важна как никогда. Каждый чувствовал, что мы „Динамо“ и мы одно целое», — написал Шунин в своём «инстаграме».



Голкипер также отметил хоккеиста Александра Овечкина и написал: «Отдельный респект за то, что был с нами сегодня».

Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Вячеслав Грулёв. На 57-й минуте преимущество московского клуба увеличил Даниил Лесовой, которому ассистировал Грулёв.



«Динамо», набрав 17 очков, вышло на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (15) — на 8-м месте. Лидером турнира является «Зенит» (21).