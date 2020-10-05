Антон Шунин — о матче с «Краснодаром»: победа наша, и это по делу

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал исход матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).
«Все в команде бились и отдавались на сто процентов. Победа наша, и это по делу. Поддержка болельщиков была для нас важна как никогда. Каждый чувствовал, что мы „Динамо“ и мы одно целое», — написал Шунин в своём «инстаграме».
Голкипер также отметил хоккеиста Александра Овечкина и написал: «Отдельный респект за то, что был с нами сегодня».
Счёт был открыт в первом тайме — на 37-й минуте автором забитого мяча стал Вячеслав Грулёв. На 57-й минуте преимущество московского клуба увеличил Даниил Лесовой, которому ассистировал Грулёв.
«Динамо», набрав 17 очков, вышло на шестое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (15) — на 8-м месте. Лидером турнира является «Зенит» (21).
- 5 октября 2020
-
11:24
-
11:21
-
10:44
-
10:40
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:11
-
10:05
-
09:53
-
09:41
-
09:37
-
09:28
-
09:00
-
08:38
-
08:21
-
07:57
-
06:51
-
06:31
-
06:00
-
04:55
-
04:44
-
04:34
-
04:02
-
03:45
-
03:28
-
03:18
-
03:05
-
02:43
-
02:31
-
01:56
-
01:36
-
00:59
-
00:55
-
00:31