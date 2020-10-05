Маскот лондонского «Арсенала» Ганнерзавр попал под сокращение. Он работал в клубе 27 лет

Маскот лондонского «Арсенала» Ганнерзавр был уволен после 27 лет работы в клубе. Талисман попал под сокращение расходов, сообщает Goal в «Твиттере» со ссылкой на The Athletic.
В костюме маскота лондонцев работал Джерри Куй, который на протяжении многих лет развлекал болельщиков красно-белых во время матчей.
«Арсенал» по итогам четырёх туров английской Премьер-лиги находится на четвёртой строчке в турнирной таблице с 9 очками в активе. Следующий матч «канониры» проведут с «Манчестер Сити» 17 октября. Начало — в 19:30 мск.
В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Счёт был открыт в середине второго тайма — на 61-й минуте автором забитого мяча стал Букайо Сака, которому ассистировал Эктор Бельерин. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Николя Пепе.
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