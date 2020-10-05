«ПСЖ» объявил о переходе хавбека «Порту» Данилу Перейры

Полузащитник «Порту» Данилу Перейра продолжит карьеру в «ПСЖ» на правах аренды. Игрок проведёт во французском клубе сезон-2020/2021 с дальнейшей опцией выкупа.
«Для меня это новый вызов, отвечающий моим амбициям. Переход в один из крупнейших клубов Европы и мира — кульминация моей карьеры. Надеюсь, что смогу многое дать команде и её болельщикам», — цитирует Перейру пресс-служба клуба.
29-летний опорный полузащитник является воспитанником «Эшторила». В 2015 году игрок перешёл из «Маритиму» в «Порту» за € 4,5 млн. За «драконов» Перейра провёл 202 матча, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл три встречи и не отметился результативными действиями.
Перейра провёл 39 матчей за сборную Португалии и забил два мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 24 млн.
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