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«ПСЖ» объявил о переходе хавбека «Порту» Данилу Перейры

«ПСЖ» объявил о переходе хавбека «Порту» Данилу Перейры
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Порту» Данилу Перейра продолжит карьеру в «ПСЖ» на правах аренды. Игрок проведёт во французском клубе сезон-2020/2021 с дальнейшей опцией выкупа.

«Для меня это новый вызов, отвечающий моим амбициям. Переход в один из крупнейших клубов Европы и мира — кульминация моей карьеры. Надеюсь, что смогу многое дать команде и её болельщикам», — цитирует Перейру пресс-служба клуба.

29-летний опорный полузащитник является воспитанником «Эшторила». В 2015 году игрок перешёл из «Маритиму» в «Порту» за € 4,5 млн. За «драконов» Перейра провёл 202 матча, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл три встречи и не отметился результативными действиями.

Перейра провёл 39 матчей за сборную Португалии и забил два мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 24 млн.

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