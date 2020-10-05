Санчо, Абрахам и Чилвел устроили вечеринку перед матчами сборной Англии. Саутгейт в ярости

Футболисты сборной Англии вновь оказались в центре скандала в преддверии матчей в Лиге наций.
Как сообщает The Times, сразу три игрока – нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, его одноклубник защитник Бенджамин Чилвел и полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо – устроили вечеринку в честь дня рождения форварда. Праздник прошёл всего за 48 часов до отбытия футболистов в расположение национальной команды.
Игроки нарушили протокол, поскольку на вечеринке присутствовало более шести человек. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, узнав о случившемся, пришёл в ярость. Решение о судьбе игроков ещё не принято. Пока проводится расследование.
Отмечается, что вечеринка Абрахама вызвала столь яркую реакцию Саутгейта потому, что в предыдущую международную паузу похожим образом провинились другие два игрока сборной – нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд и полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден.
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