Лаутаро Мартинес, которого хотела купить «Барселона», может продлить контракт с «Интером»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продлить соглашение с клубом до 2025 года, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в ближайшее время стороны начнут переговоры о продлении контракта. «Интер» пропишет сумму отступных в € 175 млн. Такая цифра будет установлена в том случае, если игрока захочет купить «Ювентус». Для других потенциальных покупателей ценник будет снижен.
Действующее соглашение Лаутаро с миланцами рассчитано до 2023 года. За игроком охотилась «Барселона», однако подписать аргентинца ей так и не удалось.
Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (29 — в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.
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