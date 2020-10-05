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«Очевидная номинация». Колосков — о попадании Яшина в список лучших вратарей мира

«Очевидная номинация». Колосков — о попадании Яшина в список лучших вратарей мира
Футбол / РПЛ 0

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал номинирование легендарного вратаря московского «Динамо» Льва Яшина изданием France Football на звание лучшего голкипера в истории.

«Яшина уже номинировали на лучшего вратаря века. Мало кто помнит, но в одно время по нашей инициативе на чемпионате мира вручали приз лучшему вратарю имени Льва Яшина. Мы сделали скульптуру, реплики. И на двух чемпионатах был вручён этот приз. Очень приятная, заслуженная и очевидная номинация.

Я счастливый человек: не просто застал игру Яшина, но и поработал вместе с ним. Конечно же, я прекрасно знаю, насколько трепетно к нему относились. Всё законно, приятно и доказывает мастерство. Нам есть чем гордиться!» — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории
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