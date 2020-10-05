Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» объявил о переходе Маттео Дармиана. Это четвёртый экс-игрок «МЮ» в команде

«Интер» объявил о переходе Маттео Дармиана. Это четвёртый экс-игрок «МЮ» в команде
Футбол / Италия 0

«Интер» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Маттео Дармиана из «Пармы».

30-летний футболист присоединился к «нерадзурри» на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

В «Интере» Дармиан станет уже четвёртым футболистом, ранее выступавшим за «Манчестер Юнайтед». Помимо него цвета манкунианцев защищали защитник Эшли Янг и нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

Дармиан перешёл в «Парму» из «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В прошлом сезоне Маттео принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 1 гола и 1 результативной передачи, а также получил 6 жёлтых карточек. В нынешнем розыгрыше первенства на счету защитника 3 встречи и 1 «горчичник».

Самые ожидаемые переходы последнего дня трансферного окна в Европе
Успеют ли всех оформить?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020