«Интер» объявил о переходе Маттео Дармиана. Это четвёртый экс-игрок «МЮ» в команде
«Интер» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Маттео Дармиана из «Пармы».
30-летний футболист присоединился к «нерадзурри» на правах аренды с обязательством последующего выкупа.
В «Интере» Дармиан станет уже четвёртым футболистом, ранее выступавшим за «Манчестер Юнайтед». Помимо него цвета манкунианцев защищали защитник Эшли Янг и нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.
Дармиан перешёл в «Парму» из «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В прошлом сезоне Маттео принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 1 гола и 1 результативной передачи, а также получил 6 жёлтых карточек. В нынешнем розыгрыше первенства на счету защитника 3 встречи и 1 «горчичник».
Самые ожидаемые переходы последнего дня трансферного окна в Европе
Успеют ли всех оформить?
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