В «Уфе» сообщили о переходе защитника Неделчару в АЕК Карреры

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов подтвердил информацию, что защитник Йонуц Неделчару продолжит карьеру в афинском АЕКе, который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.



«Неделчару переходит в АЕК. Обо всём договорились. Жалко терять такого игрока, но из-за коронавируса ему тяжело было видеться с семьёй. Контракт Йонуц с нами не продлевал, через два месяца ушёл бы бесплатно. А так мы получили деньги. Все остались довольны», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Неделчару выступал за «Уфу» с 2018 года. В нынешнем сезоне 24-летний румынский футболист принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки.

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