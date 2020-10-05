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Уткин: сосредоточенность, как у Урунова в матче с «Зенитом», я наблюдаю у своего енота

Уткин: сосредоточенность, как у Урунова в матче с «Зенитом», я наблюдаю у своего енота
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» (1:1) и выступлении полузащитника красно-белых Остона Урунова.

«В плане качества игры как зрелища матч удался. Игра и сюжетно удалась, и в ней не было каких-то удивительных ляпов, команды сыграли достаточно собранно.

Другое дело, что собранность не для всех означает качество игры. Например, я абсолютно уверен, что Остон Урунов очень собранно провёл матч. Не хочу, чтобы сравнение было обидным, в конце концов, любого человека можно сравнить с животным. Но такую сосредоточенность я наблюдаю у своего енота, когда он с невероятно сосредоточенным видом делает что-то совершенно немыслимое и бесполезное. Будем надеяться, что в будущем Урунов будет двигаться более разумно и не сам по себе», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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