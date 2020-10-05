Стала известна зарплата Эдинсона Кавани в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, сколько будет зарабатывать бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани в «Манчестер Юнайтед».



По информации Goal, заработная плата 33-летнего уругвайского форварда составит € 10 млн. Манкунианцы предложили Кавани больше, чем мадридский «Атлетико». Ожидается, что о подписании соглашения будет объявлено в ближайшее время.



Контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на два года. В переговоры с Кавани уже вступали туринский «Ювентус», «Рома», «Гремио», «Бенфика» и мадридский «Атлетико», однако проблемой были финансовые запросы уругвайца.



Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (7 — в основном составе), в которых забил 4 мяча (1 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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