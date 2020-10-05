Гендиректор «Зенита»: ряд футболистов «Спартака» тренирует «нырки» в штрафной площади

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).



Наставник красно-белых после встречи, состоявшейся в Москве 3 октября, обвинил защитника сине-бело-голубых Деяна Ловрена в симуляциях. Специалист заявил следующее: «Каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Каждый раз свистели фолы не в нашу пользу. Любой контакт — свободный удар».



«Ловрен сам не падал. Это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда футболистов «Спартака», которые тренируют эти «нырки», особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться», — приводит слова Медведева ТАСС.

Тедеско: каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Любой контакт — свободный удар