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Гендиректор «Зенита»: ряд футболистов «Спартака» тренирует «нырки» в штрафной площади

Гендиректор «Зенита»: ряд футболистов «Спартака» тренирует «нырки» в штрафной площади
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

Наставник красно-белых после встречи, состоявшейся в Москве 3 октября, обвинил защитника сине-бело-голубых Деяна Ловрена в симуляциях. Специалист заявил следующее: «Каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Каждый раз свистели фолы не в нашу пользу. Любой контакт — свободный удар».

«Ловрен сам не падал. Это не тот игрок, который падает сам, в отличие от ряда футболистов «Спартака», которые тренируют эти «нырки», особенно в штрафной. Когда он падал, его сбивали, и я тут не могу с Тедеско согласиться», — приводит слова Медведева ТАСС.

Тедеско: каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Любой контакт — свободный удар
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