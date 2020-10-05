Геркус: Кузяева в «Локомотиве» не будет

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переход экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в стан «железнодорожников» сорвался.



«Далера Кузяева в «Локомотиве» не будет», — написал Геркус в своём телеграм-канале.



Накануне, 4 октября, сообщалось, что 27-летний футболист подписал с «Локомотивом» контракт, рассчитанный на три года.



Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями.



За сборную России Кузяев выступает с 2017 года. В составе национальной команды в 23 матчах полузащитник забил один мяч.

Замкнутый круг Зе Луиша и Кузяева. Когда хотелось большего, но остаётся только РПЛ. Увы Африканец возвращается в Россию не от хорошей жизни, а Далер эту жизнь так и не нашел.