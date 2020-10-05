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Геркус: Кузяева в «Локомотиве» не будет

Геркус: Кузяева в «Локомотиве» не будет
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переход экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в стан «железнодорожников» сорвался.

«Далера Кузяева в «Локомотиве» не будет», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Накануне, 4 октября, сообщалось, что 27-летний футболист подписал с «Локомотивом» контракт, рассчитанный на три года.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги хавбек в 20 матчах отдал 2 результативные передачи. В 4 встречах Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России ему не удалось отметиться результативными действиями.

За сборную России Кузяев выступает с 2017 года. В составе национальной команды в 23 матчах полузащитник забил один мяч.

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