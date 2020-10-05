«Явного беспредела не было». Гендиректор «Сочи» — о судействе в матче с «Ростовом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейские решения в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:2).



«Жёлтые карточки были абсолютно по делу, не хочу говорить о том, что Турбин как-то потерял контроль над игрой. У нас всегда ищут что-то там, где нет корня проблемы. Я понимаю, что было больше показано жёлтых карточек «Ростову», но они были не без причины. Если игрок проигрывает единоборство, то это как-то карается.



В прошлой игре у нас удалили Заику, и что? Это не значит, что мы всегда будем голосить о том, что нас засудили. Нужно забивать свои моменты и играть. Явного беспредела не было, это моё мнение. Начинаются какие-то непонятные давления на судей», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Карпин: спросил у судьи, почему тот улыбается. Он показал красную