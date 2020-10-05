Уткин: матч «Спартак» — «Зенит» наводит на мысли, что судьбу чемпионства решат не на поле

Известный блогер Василий Уткин оценил положение «Зенита» после ничьей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).



«Я вспоминаю, что в прошлом году в это же время – хотя сезон был совершенно другим – если команда выскакивала наверх, это означало, что она, скорее всего, сейчас проиграет. И была группа лидеров из четырёх-пяти команд. Тогда «Зенит» вырвался из этого пула во многом из-за того, что обладал большим ресурсом. Так получилось, что в ноябре-декабре он набрал свои важнейшие очки.



Сейчас я не вижу для этого предпосылок. Я вижу большую опасность для «Зенита». Он стал более ясен тактически, но помимо этого он ещё и постарел. Но дело в том, что «Зенит»-то мыслит себя исключительно чемпионом. И место в Лиге чемпионов на следующий сезон у России только одно. Другое – с правом совещательного голоса, через отборы, и поди знай, какими будут эти отборы. Вот и получается, что чемпионом становиться надо, а задела нет. Ну и как вы думаете, какие средства придётся задействовать «Зениту», чтобы стать чемпионом? Я думаю, что по поводу судейских скандалов нужно сделать специальные судейские чипсы и отдельный судейский попкорн. Я думаю, что эта ситуация – странным образом классный матч – наводит на мысли о том, что судьба чемпионства решится не на футбольном поле. Там-то она решиться, как мы видим, не может. А чемпион-то у нас понятно какой должен быть», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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