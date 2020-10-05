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Хавбек «Ниццы» Сиприен, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Парму»

Хавбек «Ниццы» Сиприен, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Парму»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен продолжит карьеру в «Парме», сообщает официальный сайт итальянской команды. Хавбек подписал соглашение по схеме «1+4» (аренда с правом выкупа).

Летом французский клуб выставил 25-летнего игрока на продажу. Помимо «Спартака» на французского полузащитника претендовали «Бордо», «Страсбург» и «Верона». Последние попытались заполучить футболиста в аренду, но получили решительный отказ. «Ницца» рассматривала только вариант с продажей Сиприена.

В сезоне-2019/2020 футболист появился на поле 24 раза, забив восемь мячей (шесть с пенальти) и отдав три результативные передачи. В нынешнем сезоне на поле не появлялся. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость французского полузащитника в € 14,5 млн.

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