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«Арсенал» готов выплатить «Атлетико» сумму отступных за Томаса Парти в размере € 50 млн

«Арсенал» готов выплатить «Атлетико» сумму отступных за Томаса Парти в размере € 50 млн
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» выразил готовность заплатить сумму отступных за полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти, сообщает Goal.

Ранее появилась информация, что единственный возможный способ заполучить 27-летнего игрока – выплата суммы отступных в размере € 50 млн, прописанных в контракте. При этом сумма должна быть выплачена единовременно и в полном объёме. «Канониры» готовы соблюсти все условия, сейчас юристы работают над сделкой.

В сезоне-2019/2020 Томас Парти провёл за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Его контракт с клубом из Мадрида рассчитан до июня 2023 года, а известный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.

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