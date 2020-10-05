«Арсенал» готов выплатить «Атлетико» сумму отступных за Томаса Парти в размере € 50 млн

Лондонский «Арсенал» выразил готовность заплатить сумму отступных за полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти, сообщает Goal.



Ранее появилась информация, что единственный возможный способ заполучить 27-летнего игрока – выплата суммы отступных в размере € 50 млн, прописанных в контракте. При этом сумма должна быть выплачена единовременно и в полном объёме. «Канониры» готовы соблюсти все условия, сейчас юристы работают над сделкой.



В сезоне-2019/2020 Томас Парти провёл за «Атлетико» 46 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Его контракт с клубом из Мадрида рассчитан до июня 2023 года, а известный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.

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