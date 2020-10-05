Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вендел ждёт визу в Россию, чтобы отправиться в расположение «Зенита»

Вендел ждёт визу в Россию, чтобы отправиться в расположение «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Стало известно, с чем связана пауза перед объявлением о переходе полузащитника Вендела из лиссабонского «Спортинга» в «Зенит».

Как сообщает Maisfutebol, в настоящее время 23-летний бразильский футболист ожидает получения визы для вылета в Россию. Получив необходимые документы, хавбек отправится в расположение сине-бело-голубых, чтобы подписать пятилетний контракт. Как уже сообщалось, «Зенит» заплатит за игрока € 20 млн.

Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.

«Зенит» покупает легионера, на которого претендовал ЦСКА. Кто такой Вендел
Рассказываем о «бразильском Модриче».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020