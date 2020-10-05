Вендел ждёт визу в Россию, чтобы отправиться в расположение «Зенита»

Стало известно, с чем связана пауза перед объявлением о переходе полузащитника Вендела из лиссабонского «Спортинга» в «Зенит».



Как сообщает Maisfutebol, в настоящее время 23-летний бразильский футболист ожидает получения визы для вылета в Россию. Получив необходимые документы, хавбек отправится в расположение сине-бело-голубых, чтобы подписать пятилетний контракт. Как уже сообщалось, «Зенит» заплатит за игрока € 20 млн.



Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.

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