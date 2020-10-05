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Власти обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России в ближайший месяц

Власти обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России в ближайший месяц
Футбол / РПЛ 0

В мэрии Москвы обсудили возможное закрытие трибун на матчах под эгидой Российского футбольного союза. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в мэрии и собеседник, знакомый с ситуацией.

На прошлой неделе столичные власти обсуждали меры по профилактике коронавирусной инфекции. Во время обсуждения было названо несколько вариантов мер: власти могут как полностью закрыть доступ зрителей к футбольным матчам, так и частично ограничить их число, сообщил источник в мэрии, ответив, что частичное или полное закрытие трибун будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Москве. История с частичным или полным закрытием трибун в Москве может быть распространена на другие регионы России.

Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказал «Чемпионату», что ограничения могут ввести уже в 11-м туре РПЛ. «Клубы уведомили об этом ещё на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придётся корректировать», – добавил собеседник.

«Чемпионат» обратился за комментариями в РФС.

Напомним, в последние дни в Москве наблюдается рост числа заражённых коронавирусом. С пятого октября московские компании обязаны перевести на удалённую работу не менее 30 процентов своих сотрудников. Также на каникулы до 18 октября отправились школьники. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, власти рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.

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