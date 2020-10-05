«Бавария» объявила о переходе форварда «ПСЖ» Шупо-Мотинга

Камерунский нападающий «Пари Сен-Жермен» Эрик Шупо-Мотинг перешёл в мюнхенскую «Баварию», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
31-летний футболист достался «Баварии» бесплатно, на правах свободного агента. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2021 года.
Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» «Баварии».
«Приятно вернуться в Бундеслигу, и особенно перейти в сильнейший клуб Германии. Кто бы не хотел играть за «Баварию»? Играть за этот клуб — большая честь. В «Баварии» цель всегда — выиграть всё, я очень мотивирован для достижения этих целей», — приводит слова Шупо-Мотинга пресс-служба клуба.
Шупо-Мотинг выступал за «ПСЖ» с 2018 года. В прошлом сезоне он провёл 9 матчей в Лиге 1, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Ранее он играл за «Гамбург», «Нюрнберг», «Майнц», «Шальке-04» и «Сток Сити».
- 5 октября 2020
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