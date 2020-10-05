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Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча со сборной Швеции

Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча со сборной Швеции
Футбол / Сборная России 0

Главной тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от товарищеского матча со Швецией.

«Больших изменений у шведов нет, а тактический рисунок не изменился вообще – они как играли по схеме «4-4-2», так и играют. Понятно, что футболисты иногда выполняют ту или иную роль. Мы играли с ними два матча: первый – непосредственно перед чемпионатом мира, когда мы были ещё в хорошем состоянии, второй на выезде мы играли в скомканном составе, потому что семь или восемь человек были травмированы. В этот раз ситуация намного лучше. Ждём хорошей игры, будем решать свои задачи», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.

Матч Россия — Швеция состоится 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск.

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