Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча со сборной Швеции

Главной тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от товарищеского матча со Швецией.



«Больших изменений у шведов нет, а тактический рисунок не изменился вообще – они как играли по схеме «4-4-2», так и играют. Понятно, что футболисты иногда выполняют ту или иную роль. Мы играли с ними два матча: первый – непосредственно перед чемпионатом мира, когда мы были ещё в хорошем состоянии, второй на выезде мы играли в скомканном составе, потому что семь или восемь человек были травмированы. В этот раз ситуация намного лучше. Ждём хорошей игры, будем решать свои задачи», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.



Матч Россия — Швеция состоится 8 октября. Начало встречи — в 19:15 мск.