Газизов прокомментировал информацию о возможном закрытии трибун на футбольных матчах

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что в мэрии Москвы обсудили возможное закрытие трибун на матчах под эгидой Российского футбольного союза.

«По поводу закрытия трибун я ничего слышал. По крайней мере я ни в каких обсуждениях не участвовал. Если какое-то решение будет принято, мы его будем исполнять. Тут решаем не мы. Конечно, если такое решение будет принято, это ударит по клубам. Но на первом месте должно быть здоровье», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в последние дни в Москве наблюдается рост числа заражённых коронавирусом. С 5 октября московские компании обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% своих сотрудников. Также на каникулы до 18 октября отправились школьники. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, власти рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.