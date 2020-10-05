Черчесов — о вылете «Динамо» и «Ростова» из ЛЕ: тут больше вопросов к клубам, чем к лиге

Главной тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вылете московского «Динамо» и «Ростова» из еврокубков.



«Есть уровень лиги как таковой. Понятно, что мы уступаем нескольким лигам, которые находятся в первой пятёрке. Если брать эту конкретную ситуацию, то тут вопросов больше к клубам, нежели к лиге, потому что они играли с командами, которые сами не выступают в лучших лигах. В тот день и в тот час готовности не было», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» со счётом 1:2, а «Ростов» в матче 3-го квалификационного раунда еврокубкового турнира уступил «Маккаби» из Хайфы (1:2).