Газизов отреагировал на слова Медведева о тренировках «нырков» игроками «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слова генерального директора петербургского «Зенита» Александра Медведева, который ранее заявил, что футболисты красно-белых «тренируют «нырки», особенно в штрафной».

«Что касается реакции Медведева на слова Тедеско о падениях Ловрена, то я в нашем тренере не сомневаюсь.

Слова Кутепова о его ситуации в «Спартаке»? Не хотел бы комментировать. Знаю, что Илья — большой профессионал", — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спартак», набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 18 октября на выезде с подмосковными «Химками».