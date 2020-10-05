«Уфа» официально объявила о переходе защитника Йонуца Неделчару в АЕК
Пресс-служба «Уфы» в официальном «твиттере» клуба объявила о переходе румынского защитника Йонуца Неделчару в греческий АЕК.
«Удачи, Йонуц! Футбольный клуб «Уфа» и афинский АЕК договорились о трансфере защитника Йонуца Неделчару.
Йонуц Неделчару перешёл в «Уфу» в феврале 2018 года из бухарестского «Динамо». За ФК «Уфа» защитник сыграл 75 матчей и забил 1 гол", — говорится в сообщении.
Напомним, что афинский АЕК возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Под руководством итальянского специалиста клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице греческого национального чемпионата, набрав в трёх турах шесть очков.
«Уфа», набрав в 10 турах шесть очков, находится в зоне вылета на 15-м месте в РПЛ.
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