«Уфа» официально объявила о переходе защитника Йонуца Неделчару в АЕК

Пресс-служба «Уфы» в официальном «твиттере» клуба объявила о переходе румынского защитника Йонуца Неделчару в греческий АЕК.

«Удачи, Йонуц! Футбольный клуб «Уфа» и афинский АЕК договорились о трансфере защитника Йонуца Неделчару.

Йонуц Неделчару перешёл в «Уфу» в феврале 2018 года из бухарестского «Динамо». За ФК «Уфа» защитник сыграл 75 матчей и забил 1 гол", — говорится в сообщении.

Напомним, что афинский АЕК возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Под руководством итальянского специалиста клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице греческого национального чемпионата, набрав в трёх турах шесть очков.

«Уфа», набрав в 10 турах шесть очков, находится в зоне вылета на 15-м месте в РПЛ.