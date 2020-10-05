Черчесов: не удивляет невостребованность Нойштедтера в РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах невызова защитника Романа Нойштедтера в национальную команду.
«Не удивляет невостребованность Нойштедтера в чемпионате России, потому что я не знаю, ведёт он переговоры с какими-то клубами или нет. Всё же упирается в определённые условия, срок действия контракта и прочие нюансы. Естественно, жаль, что у него нет клуба до сих пор, но ситуация какая есть, такая и есть.
Мы не посчитали нужным вызывать его на этот сбор, потому что тогда он почти месяц не играл, а сейчас уже почти два месяца. Это большой срок. Тем более Кутепов и Жирков проявили себя достаточно неплохо в последнее время», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной России.
Напомним, в июле текущего года «Динамо» объявило о решении не продлевать контракты с Нойштедтером и ещё шестью футболистами команды.
- 5 октября 2020
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